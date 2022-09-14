Талалаев не стал комментировать своё увольнение из «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопрос о своём увольнении из грозненского клуба.

«Сейчас никаких комментариев не даю. Мое будущее? Пока отдыхаю», — заявил Талалаев «РБ Спорту».

Напомним, «Ахмат» объявил об отставке российского специалиста после поражения в матче 9-го тура Российской премьер-лиги от «Пари НН» (1:3). Талалаев возглавлял грозненский клуб с 2020 года.

«Ахмат» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после девяти матчей. В следующем туре грозненцы сыграют с «Уралом», встреча пройдет 17 сентября, начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.