Агент Коллиньон рассказал о будущем Гбамена в ЦСКА

Агент Бернар Коллиньон, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, поделился информацией о будущем игрока.

«Пока я еще не разговаривал со всеми сторонами. Так что давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, что будет», — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт».

26-летний футболист находится в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Права на игрока принадлежат английскому «Эвертону».

В этом сезоне Гбамен принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал две голевые передачи во всех турнирах. Стоимость полузащитника согласно порталу transfermarkt составляет десять миллионов евро.