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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Коллиньон рассказал о будущем Гбамена в ЦСКА

03 Мая 2022 • 14:30 Комментировать
ЦСКА Москва
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Сочи
2.15 3.60 3.25
07.05 19:00

Агент Бернар Коллиньон, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, поделился информацией о будущем игрока.

«Пока я еще не разговаривал со всеми сторонами. Так что давайте дождемся окончания сезона и посмотрим, что будет», — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт».

26-летний футболист находится в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Права на игрока принадлежат английскому «Эвертону».

В этом сезоне Гбамен принял участие в 11 матчах, забил один гол и отдал две голевые передачи во всех турнирах. Стоимость полузащитника согласно порталу transfermarkt составляет десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Жан-Филипп Гбамен Бернар Коллиньон
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