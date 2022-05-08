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Валерий Непомнящий: «Не стал бы увольнять братьев Березуцких из ЦСКА» эксклюзив

08 Мая 2022 • 11:51 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче ЦСКА – «Сочи» и спаде в игре армейцев.

- Игра ЦСКА разочаровала или было понятно, что с «Сочи» будут проблемы»?

- Разочаровала, это без сомнений. «Сочи» играл в свою игру и в первом тайме полностью превзошел армейцев. Во втором тайме игра выровнялась, но для меня все равно многое не понятно в игре ЦСКА.

- Что именно?

- Прежде всего, уровень легионеров,  которые начинали ярко. Теперь они сникли. Взаимопонимание разрушено. Они играют каждый за себя. И функциональное состояние у них сейчас не самое лучшее, как мне кажется. А их роль в команде высока, но приходится их менять в процессе матча, и игра после замен выстраивается лучше. Пока в атаке у армейцев проблемы.

- Алексей Березуцкий после матча назвал одной из причин спада в игре – отсутствие мотивации из-за невозможного участия в еврокубках, Согласны с ним?

- Согласен. Это может быть одной из причин.

- С такой же проблемой, кстати, столкнулось и «Динамо».

- Динамовцы в меньшей степени.

- Как оцените удаление Ахметова? Он мог избежать фола?

- Да нет. Он проиграл в том эпизоде в скорости. Казалось, что молодой игрок должен делать эти вещи быстрее, но там соперник набрал скорость и Ахметов за ним не успевал. Это был вынужденный фол.

- Как оцените игру Торопа и виноват ли он в пропущенном мяче?

- Не виноват. Он не успевал среагировать. Он выбросил руки, но не хватило мгновения. Очень сложный мяч.

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- В первом тайме «Сочи» доминировал, но во втором отошел назад и играл по счету. Прочему даже во втором тайме впереди у ЦСКА не было командной мысли?

- Вы правильно сказали. Именно не было командной мысли. Почему? Для меня вопрос. Нет сейчас в середине поля людей, которые держали бы игру. Когда Обляков поменял позицию, он стал более активным. Но, конечно, это беда, когда Щенникова приходится использовать в роли центрального защитника, а не флангового игрока.  Если разбирать по деталям, можно много о чем сказать. Просто мне досадно, что ЦСКА выпал из борьбы за призовую тройку.

- Как думаете, Березуцкие летом покинут клуб или останутся?

- Все может быть. Но я бы в этой ситуации не стал бы это делать. Тренеры, как и футболисты, должны расти в боевых условиях, когда приходится много думать, принимать решения. Это была бы польза на будущее и для Березуцких, и для ЦСКА.

- То есть вы видите у них перспективу в клубе?

- Да. Это мое мнение. Оно ничего не значит.

- Может, встряска пошла бы на пользу команде?

- Нет-нет. Я так не думаю.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Непомнящий
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