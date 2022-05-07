Гендиректор «Сочи» - об отсутствии еврокубков: «Будем жить как и все»

После 28-го тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» гарантировал себе место в зоне европейских кубков - что бы ни случилось, ниже четвертого места в турнирной таблице команда уже не упадет.

Решающим стал сегодняшний матч с ЦСКА - в поединке с прямым конкурентом сочинцы оказались сильнее благодаря одному голу. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился своим мнением о матче, а также ответил на вопросы журналистов о том, как «Сочи» будет жить без европейских кубков, ведь Россия отстранена от участия в них как минимум на сезон.

- Мы сегодня были сильнее, всё было видно. Второе место? Подождите, впереди еще два тура, чемпионат еще продолжается.Для нас высокая оценка, что болельщики ЦСКА отмечают нас, говорят, что команда прилично выглядит. Все ребята проявили характер, - заявил Рубашко после матча.