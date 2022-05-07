Попов получил травму в матче против ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов был заменён на 27-й минуте матча чемпионата России против московского ЦСКА из-за травмы. Уходя с поля, болгарский футболист получил жёлтую карточку за задержку времени. Вместо Попова на поле вышел Георгий Мелкадзе.

На данный момент «Сочи» лидируют в матче против московского ЦСКА на выезде со счётом 1:0 благодаря голу Артёма Макарчука, который был забит на десятой минуте встречи. В случае победы команда Владимира Федотова догонит в турнирной таблице «Динамо», которое располагается на второй строчке.

Ивелин Попов в этом сезоне отметился пятью голами и пятью ассистами в чемпионате России.