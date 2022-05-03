ЦСКА рассказал о будущем Языджи

Пресс-служба ЦСКА ответила на слова агента полузащитника Юсуфа Языджи о будущем своего клиента.

Московский клуб в своем телеграм-канале сообщил, что не стоит воспринимать слова агента Адама Чебеджи как заявление о трансфере. Работа ведется.

25-летний полузащитник выступает в ЦСКА на правах аренды, игрок принадлежит французскому «Лиллю». В этом сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах. Стоимость Языджи согласно порталу transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27-го тура, набрав 47 очков.