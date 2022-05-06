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Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Заболотный - что это за форвард? Я не знаю, какая команды бы взяла его» эксклюзив

06 Мая 2022 • 22:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.17 3.70 3.15
Через 18 ч. 40 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Сочи».

«Армейцы» играют на своём поле. Ну сколько можно же уже проигрывать? Впереди сейчас ничего не получается. Заболотный - что это за форвард? Он не для ЦСКА, я не знаю, какая команды бы взяла его. На мой взгляд, он - слабый нападающий. Оборона тоже допускает много ошибок. Акинфеев нормально отрабатывает вроде бы. «Сочи» - бегущая команда. Ребята молодые, которые нацелены на хорошую беготню. Футбол - это движение. Перестали легионеры из ЦСКА двигаться и всё пропало. Возможно, прошла акклиматизация и всё. Первые игры сыграли на желании, тянули команду. Я думал, что так будет и дальше, а ребята сдулись все. Как будто после какой-то пьянки играют: ноги тяжёлые, движения нет. Сложно сейчас говорить, кто фаворит.

«Сочи» сейчас хорош. В последнем матче они разгромили «Рубин». Возможно, после такого результата они могут успокоиться. Думаю, на чужом поле они рассчитывают сыграть на ничью. Психологию игроков и тренеров надо учитывать. У ЦСКА некому забивать. Только со стандартов можем забить, умных розыгрышей мяча не видел я последнее время. И не бегут, а вот «Сочи» бежит. Такой хорошей техники у них нет, поэтому взять они могут именно беготней, хорошим движением. Это может их спасти. Думаю, хотя бы ничейку ЦСКА должен зацепить. Если будет ничья, то для ЦСКА это будет хорошо. Учитывая, что «Динамо» проиграло, шансы выскочить на второе место есть. Конец сезона уже близко. Не думаю, что ЦСКА победит «Сочи», но ничья может быть», - сказал Пономарёв.

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07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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