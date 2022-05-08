Соломатин назвал противной игру ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал игру команды в рамках 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Это уже не первая игра, где не получалось абсолютно ничего. Что происходит внутри команды, я не знаю. Нет ни мысли, ни игры, ни других моментов», – приводит слова Соломатина «Чемпионат». По его мнению, провал команды идет уже второй месяц, ЦСКА не сможет зацепиться за медали в текущем сезоне. По словам Соломатина, смотреть на такой футбол противно.

ЦСКА после 28-го тура Российской премьер-лиги занимает четвертое место, набрав 47 очков. От третьего места, где находится «Сочи», команду отделяет пять зачетных баллов.