Тороп: Акинфеев сказал быть уверенным и показать свою игру

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о своём дебютном в матче в РПЛ.

«Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься. Это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал все, что мог», – приводит слова Торопа официальный сайт клуба. По его словам, ему удалось справиться с волнением перед игрой. Он рассказал, что Акинфеев попросил выглядеть на поле уверенно и показать свою игру.

Матч 28-го тура против «Сочи» (0:1) стал дебютным в Российской премьер-лиге для молодого вратаря ЦСКА. Ранее он принял участие в двух встречах Кубка России этого сезона.