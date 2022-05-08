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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тороп: Акинфеев сказал быть уверенным и показать свою игру

08 Мая 2022 • 11:35 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о своём дебютном в матче в РПЛ.

«Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься. Это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал все, что мог», – приводит слова Торопа официальный сайт клуба. По его словам, ему удалось справиться с волнением перед игрой. Он рассказал, что Акинфеев попросил выглядеть на поле уверенно и показать свою игру.

Матч 28-го тура против «Сочи» (0:1) стал дебютным в Российской премьер-лиге для молодого вратаря ЦСКА. Ранее он принял участие в двух встречах Кубка России этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Владислав Тороп
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