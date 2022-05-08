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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Наставник «Сочи» Федотов отреагировал на возможность возглавить «Спартак»

08 Мая 2022 • 08:10 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов после игры с ЦСКА (1:0) прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московский «Спартак» после завершения текущего сезона.

«Обращайтесь к тем, кто это написал. Команда на эти вбросы не отреагировала, мы готовились в обычном режиме», – заявил Федотов в общении с журналистами после матча.

Также Федотов заявил о том, что его контракт с «Сочи» находится в стадии согласования, а по всем вопросам журналистам необходимо обращаться в пресс-службу команды.

Отметим, что ранее в прессе появилась информация о том, что Паоло Ваноли будет отправлен в отставку после завершения сезона. Главным же кандидатом на пост главного тренера «Спартака» рассматривался как раз Владимир Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Федотов Сочи
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