ЦСКА завершает борьбу за медали: кто из «армейцев» хуже всех сыграл против «Сочи»

Оценки футболистам Алексея Березуцкого

Огромный подбор исполнителей ЦСКА так и не превращается в команду. Очередной матч в стиле «каждый сам за себя» проигран, «армейцы» на 99 процентов заканчивают с борьбой за медали. Домашнее поражение «Сочи» пусть и минимально, но этот случай, когда счёт не отражает содержимого игры. Команда Федотова была именно что командой и за счёт движения, взаимопонимания полностью переиграла хозяев.

Статистика матча: владение мячом - 52:48, удары по воротам - 11:11, в створ - 1:5, угловые - 5:5. Поражение ЦСКА абсолютно закономерно, но кто же смотрелся хуже остальных? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Алексея Березуцкого.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЦСКА МОСКВА

ВЛАДИСЛАВ ТОРОП – 6,0. Заменить Игоря Акинфеева для ЦСКА, кажется, невозможно. Молодой Тороп сегодня старался, нервничал не так сильно, пусть и было пару моментов, когда мяч вываливался из рук. Но в целом сыграл без привозов, пропустив всего один гол.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 6,5. Невероятный объём работы выполнил центральный защитник ЦСКА, регулярно поднимавшийся до центра поля. Опасен был на стандартах у чужих ворот, выиграл 6 единоборств из 6, собрал два перехвата, два отбора совершил. Но против комбинационной игры «Сочи» тоже был бессилен.

ЯКА БИЙОЛ – 5,5. Из числа таких же самоотверженных работяг и Яка Бийол. Просто выжигал все подступы к штрафной площади, бросался под мяч, сделал 3+2 по отборам и перехватам, но позицию терял чаще. Его и уводили легче, и на дриблинге дважды прошли.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ – 4,5. Схема ЦСКА трансформировалась по ходу матча, поэтому Щенников успел побывать и третьим центральным и левым защитником. В центре получалось не очень – чего стоит хотя бы ужасный пас на Торопа, после которого случился незасчитанный гол «Сочи».

МАРИО ФЕРНАНДЕС – 4,5. Капитану ЦСКА на фланге достались очень серьёзные соперники – Терехов и Макарчук. Вдвоём они его кончено переиграли, как раз из-под Марио Артём забил победный гол. И это перечёркивает все положительные действия Фернандеса, который неплохо разгонял атаки по правому краю.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 5,0. Коллега Щенникова, сменивший по ходу матча левый фланг на центр поля. Везде Иван старался, но по сути нигде не успевал. Были две интересные передачи в развитие атаки, но Родриго легко тормозил Заболотного далее.

ЖАН-ФИЛИПП ГБАМЕН – 3,5. Опорный полузащитник без одного отбора – это, конечно, беда. Гбамен вообще не успевал за комбинационной игрой «Сочи» и просто растворился между мячом и соперником. В пассиве жёлтая карточка и всего 5 выигранных единоборств из 10.

МАКСИМ МУХИН – 4,0. Похожая ситуация и с Максимом Мухиным, который стал просто тренировочной стойкой для футболистов «Сочи». Много двигался Максим, но КПД слабоват. Всего один отбор в активе, по выигранным единоборствам тоже 50 процентов – три из шести.

ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ – 5,0. Пожалуй, единственный, кто хоть как-то пытался зажечь игру ЦСКА впереди. Но и тут - слишком много дриблинга, индивидуализма. Сам себе создал момент, перехватив передачу Цаллагова, однако сам и запорол, заложив слишком много финтов. Трижды бил по воротам Карраскаль и все три раза защитник становился на пути мяча.

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ЮССУФ ЯЗЫДЖИ – 4,0. Турок часто бил по мячу в отчаянии и это кристально чисто отражает его сегодняшнюю игру. Два навеса от угла поля получились опасными, а вот с игры Юсуф ничего не создал. Скорее даже разрушал и шокировал, отдавая неточные передачи на пару метров.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 3,5. Похожие эмоции были у Антона Заболотного. Гнев, отрицание и принятие того, что Родригао справляется с ним одной левой. Всего семь точных передач сделал сегодня Антон и ни одного единоборства (из пяти) не выиграл внизу. Бразилец просто взял и выключил Заболотного из игры.

ЧИДЕРА ЭДЖУКЕ – б/о.

ЕГОР УШАКОВ – б/о.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ – б/о. Грубо ошибся в концовке, заработал удаление за 23 минуты. Игру не усилил – это мягко сказано.