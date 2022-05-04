Нападающий «Ахмата» Конате принёс извинения Акинфееву

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате, нанёсший травму голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, принёс пострадавшему свои извинения.

«Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», – заявил Конате в интервью изданию Sport24.

Конате также рассказал о том, что в роковом эпизоде он пошёл до конца, не желая нанести повреждение вратарю.

Ранее пресс-служба «армейцев» заявила, что у Акинфеева диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит. По данным ряда источников, Акинфеев может пропустить ближайший матч чемпионата России по футболу. 7 мая в центральном матче 28-го тура ЦСКА примет на своём стадионе «Сочи».