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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Ахмата» Конате принёс извинения Акинфееву

04 Мая 2022 • 16:13 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.15 3.60 3.25
07.05 19:00

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате, нанёсший травму голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, принёс пострадавшему свои извинения.

«Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», – заявил Конате в интервью изданию Sport24.

Конате также рассказал о том, что в роковом эпизоде он пошёл до конца, не желая нанести повреждение вратарю.

Ранее пресс-служба «армейцев» заявила, что у Акинфеева диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит. По данным ряда источников, Акинфеев может пропустить ближайший матч чемпионата России по футболу. 7 мая в центральном матче 28-го тура ЦСКА примет на своём стадионе «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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