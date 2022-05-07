Масалитин назвал Ясыджи «пешеходом»

В 28-м туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА уступил в домашнем матче «Сочи», пропустив гол уже в первом тайме. У армейцев был весь второй тайм, дабы отыграться, но команда не сумела сделать этого и теперь, скорее всего, останется без медалей по итогам сезона.

Бывший футболист московского клуба Валерий Масалитин, выступавший за него в 90-е годы прошлого столетия, поделился своим мнением об итогах игры. По его словам, в команде давно назрел кризис, а многие игроки не справляются со своими прямыми обязанностями. В частности, сильный ропот у него вызывает игра Юсуфа Языджи.

- Карраскаль провалил очередной матч, про Языджи я вообще ничего не говорю — это просто пешеход. Приехал, позабивал, а продолжение какое? Он не может передачи отдать, стандарты все завалил и никакой остроты не создал, - цитирует Масалитина «Metaratings.ru».