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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин назвал Ясыджи «пешеходом»

07 Мая 2022 • 23:18 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

В 28-м туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА уступил в домашнем матче «Сочи», пропустив гол уже в первом тайме. У армейцев был весь второй тайм, дабы отыграться, но команда не сумела сделать этого и теперь, скорее всего, останется без медалей по итогам сезона.

Бывший футболист московского клуба Валерий Масалитин, выступавший за него в 90-е годы прошлого столетия, поделился своим мнением об итогах игры. По его словам, в команде давно назрел кризис, а многие игроки не справляются со своими прямыми обязанностями. В частности, сильный ропот у него вызывает игра Юсуфа Языджи.

- Карраскаль провалил очередной матч, про Языджи я вообще ничего не говорю — это просто пешеход. Приехал, позабивал, а продолжение какое? Он не может передачи отдать, стандарты все завалил и никакой остроты не создал, - цитирует Масалитина «Metaratings.ru».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Юсуф Языджи
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окончен Нижний Новгород 0:1 Ахмат 3.00 3.25 2.45
окончен ЦСКА Москва 0:1 Сочи 2.20 3.80 3.25
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
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