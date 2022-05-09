Бородин: Матч с ЦСКА был для Сочи ключевым

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался по поводу победы сочинской команды над столичными «армейцами».

Бородин сказал «РБ-Спорту», что это была ключевая игра для сочинского клуба, ведь победа в этом поединке значила очень многое в турнирном плане. Тренер вратарей отметил, что футболисты «Сочи» настраивались только на победу, так что теперь у «барсов» есть прекрасный шанс занять вторую строчку в таблице по итогам сезона.

Напомним, что «барсы» под руководством Владимира Федотова минимально переиграли московский ЦСКА со счётом 1:0 и догнали динамовцев в турнирной таблице.