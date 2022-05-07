Языджи рассказал о своём первом матче на «ВЭБ Арене» в 2018 году

Турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился воспоминаниями о своей первой игре на домашней арене «армейцев» «ВЭБ Арене».

«Вместе со своей сборной я играл здесь товарищеский матч против России в 2018 году. Атмосфера на стадионе была великолепной! Теперь, когда я выхожу на поле в качестве игрока домашней команды, понимаю, какая это привилегия», — приводит слова Языджи пресс-служба ЦСКА.

Также хавбек признался, что перед переездом в России ознакомился с видеороликами, на которых были запечатлены фанаты ЦСКА. Ведь, по мнению Языджи, болельщики — это движущая сила команды. Турок остался доволен тем, как сильно они любят и поддерживают свой клуб.

Напомним, Языджи перешёл в ЦСКА из французского «Лилля» в январе нынешнего года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «армейцев» 11 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.