Нападающий «Ахмата» извинился перед Акинфеевым

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым за нанесённую ему травму в матче 27-го тура РПЛ (2:0).

Нападающий заявил, что в его действиях не было злого умысла, и он точно не хотел наносить травму оппоненту, с которым вёл борьбу за мяч.

«Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Конате Sport24.

Напомним, в конце матча игрок «Ахмата» попал шипами в ногу Акинфеева. Пресс-служба ЦСКА сообщила, что у голкипера диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит. Решение об участие Акинфеева в игре с «Сочи», которая состоится 7 мая, будет принято на основании оценки состояния футболиста накануне встречи.