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Карраскаль: «Чтобы заработать денег на проезд, мы очищали медную проволоку и сдавали её в пункты приёма металла»

04 Мая 2022 • 10:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.15 3.60 3.25
07.05 19:00

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своём детстве в Колумбии и сравнил Россию со своей родиной.

 «У родителей не было денег на проездной билет, чтобы возить меня на тренировки. Чтобы заработать, мы искали в земле медную проволоку, очищали её и сдавали в пункты приёма металла. Мыли мотоциклы, красили дома», — приводит слова Карраскаля Sport24.

23-летний футболист уверен, что такие трущобы, как в Колумбии, в России встретить невозможно, поэтому уровень жизни в нашей стране находится на более высоком уровне.

Карраскаль перешёл в ЦСКА на правах аренды из «Ривер Плейта» в январе нынешнего года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.  
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Россия Хорхе Карраскаль Колумбия
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