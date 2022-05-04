Карраскаль: «Чтобы заработать денег на проезд, мы очищали медную проволоку и сдавали её в пункты приёма металла»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своём детстве в Колумбии и сравнил Россию со своей родиной.

«У родителей не было денег на проездной билет, чтобы возить меня на тренировки. Чтобы заработать, мы искали в земле медную проволоку, очищали её и сдавали в пункты приёма металла. Мыли мотоциклы, красили дома», — приводит слова Карраскаля Sport24.

23-летний футболист уверен, что такие трущобы, как в Колумбии, в России встретить невозможно, поэтому уровень жизни в нашей стране находится на более высоком уровне.

Карраскаль перешёл в ЦСКА на правах аренды из «Ривер Плейта» в январе нынешнего года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.