​Где смотреть матч ЦСКА Москва - «Сочи» онлайн

В центральном матче 28-го тура российского чемпионата сразятся ЦСКА и «Сочи».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Поражение от «Ахмата» снизило шансы ЦСКА занять второе место и получить билет в квалификацию Лиги чемпионов (в случае успеха апелляции РФС). Впрочем, надежда умирает последней. В субботу «армейцев» ждёт битва против «Сочи». Южане отстают от второго «Динамо» на три очка и всё ещё мечтают о сильнейшем клубном турнире континента. В субботу им важно набрать три балла в российской столице.