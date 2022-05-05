Булыкин назвал факторы, по которым «Динамо» не смогло победить в чемпионской гонке РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, почему «бело-голубые» в решающий момент не смогли добиться успеха в борьбе за золото в турнирной таблице РПЛ.

«Тут и психологические могут быть, и физические. Но основные — это нехватка качественных футболистов, лидера в команде и, наверное, физически подсели ребята», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

Напомним, «Динамо» не только потеряло шансы на чемпионство, но и может упустить второе место. Команда Сандро Шварца идёт в турнирной таблице Российской премьер-лиги на втором месте с 52 очками. На третьем месте располагается «Сочи» с 49 очками, ЦСКА набрал 47 очков, клуб располагается на четвёртой строчке.