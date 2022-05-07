Федотов назвал ЦСКА принципиальным соперником

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Продолжается борьба за самые высокие места в турнирной таблице. «Динамо» уступило в этом туре, и у «Сочи» появилась возможность стать вторым по итогам чемпионата. Это обстоятельство и возможность давит или все-таки окрыляет?

- Я думаю, что от этого нужно отойти, есть матч против принципиального соперника. Я надеюсь, сегодня будет хороший содержательный футбол, в котором мы одержим верх.

- В матче Кубка страны уступили дома, позволив Игорю Дивееву дважды забить. Какие уроки извлекли из того поражения?

- То поражение - стандартные положения и нереализация собственных моментов. Вот те два краеугольных камня, которые оставили нас без борьбы за кубок.