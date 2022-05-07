Масалитин: «Бездарная игра ЦСКА»

В 28-м туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА уступил в домашнем матче «Сочи», пропустив гол уже в первом тайме. У армейцев был весь второй тайм, дабы отыграться, но команда не сумела сделать этого и теперь, скорее всего, останется без медалей по итогам сезона.

Бывший футболист ЦСКА, нападающий Валерий Масалитин, прокомментировал события игры. Он расстроен тем, как выступает в последних матчах ЦСКА, проигравший три матча из последних пяти в рамках чемпионата России.

- Уже ничему не удивляешься. Очередная бездарная игра в исполнении ЦСКА, - заявил Масалитин в интервью «Чемпионату».