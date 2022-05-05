Тихонов заявил, что «Сочи» может бороться за медали в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов может претендовать на медали в Российской премьер-лиге.

В интервью Betonmobile Тихонов заявил, что сочинцы в чем-то уступают «Динамо» или ЦСКА. «Сочи» - является серьёзным претендентом на медали в чемпионате России. Определяет это ровный состав, в котором выделяются несколько сильных индивидуальностей Кристан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Жоау.

«Сочи» после 27 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 49 очков. На четвёртом месте идёт ЦСКА, который отстаёт на два очка.

Чемпионом России в сезоне-2021/22 стал «Зенит», который выиграл титул РПЛ в четвёртый раз подряд.