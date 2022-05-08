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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин: Тороп провёл матч уверенно

08 Мая 2022 • 13:46 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин дал оценку вратарю команды Владиславу Торопу в матче против «Сочи» (0:1).

Соломатин сказал «Чемпионату», что по его мнению, Тороп провел матч уверенно. Он не виноват в моменте с отмененным голом. По мнению Соломатина, молодой голкипер сыграл надежно, даже несмотря на то, что не обладает большой игровой практикой.

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп дебютировал в Российской премьер-лиге в матче 28-го тура против «Сочи», где его команда уступила со счетом 0:1. Ранее он принимал участие в двух встречах Кубка России в этом сезоне. После игры он заявил, что ему удалось справиться с волнением перед стартовым свистком.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Андрей Соломатин Владислав Тороп РПД/Л
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