Соломатин: Тороп провёл матч уверенно

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин дал оценку вратарю команды Владиславу Торопу в матче против «Сочи» (0:1).

Соломатин сказал «Чемпионату», что по его мнению, Тороп провел матч уверенно. Он не виноват в моменте с отмененным голом. По мнению Соломатина, молодой голкипер сыграл надежно, даже несмотря на то, что не обладает большой игровой практикой.

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп дебютировал в Российской премьер-лиге в матче 28-го тура против «Сочи», где его команда уступила со счетом 0:1. Ранее он принимал участие в двух встречах Кубка России в этом сезоне. После игры он заявил, что ему удалось справиться с волнением перед стартовым свистком.