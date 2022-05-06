Масалитин: Акинфеев не справляется с ролью лидера

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре команды.

Масалитин сказал «Чемпионату», что клубу необходим новый лидер, который будет готов вести команду вперед, заставит ее отрабатывать в обороне. Он отметил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, голкипер старается выполнять свою работу, но этого не хватает. У команды нет искры в глазах, нужен игрок в поле, чтобы мотивировать футболистов.

Подопечные Алексея Березуцкого после 27-го тура занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков.

Следующий матч ЦСКА проведет дома против «Сочи», игра пройдет 7 мая, время начала 19:00 по московскому времени.