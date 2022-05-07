Составы ЦСКА - «Сочи»: вместо Акинфеева сыграет 18-летний дебютант

Сегодня, 7 мая, состоится поединок 28-го тура чемпионата России между столичным ЦСКА и «Сочи». Главные тренеры команд, борющихся за медали, определились со стартовыми составами на предстоящую встречу.

Стоит отметить, что капитан и голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев начнет встречу на скамейке запасных. Вместо него в стартовом составе команды выйдет 18-летний Владислав Тороп.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Жоаозиньо.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по местному времени. Главный рефери матча – Владислав Безбородов.