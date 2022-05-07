Алексей Березуцкий: «Задачи как стояли, так и стоят, пока всё возможно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените сегодня игру Торопа? Его первый матч в Премьер-лиге.

- На мой взгляд, он сыграл отличный. Это его дебют, хорошо, что справился с нервами, он молодец.

- Теперь отставание от второго и третьего места - 5 очков за два тура отыграть нереально. Какие задачи остаются?

- Задачи как стояли, так и стоят, пока всё возможно. В любом случае будем настраиваться на последние две игры и будем стараться победить.