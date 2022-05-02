Агент Языджи рассказал, где окажется футболист в конце сезона

Футбольный агент Адам Чебечи, который представляет интересы турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи рассказал, где игрок продолжит карьеру

На вопрос журналиста «РБ Спорта», есть ли понимание, где окажется Юсуф летом? Агент заявил, что Языджи будет в ЦСКА.

Напомним, 25-летний турецкий полузащитник перешёл в ЦСКА зимой 2022 года из французского клуба «Лилль» на правах аренды. Контракт игрока рассчитан до лета этого года, при этом в соглашении прописан пункт о возможном выкупе футболиста.

Языджи провёл 11 матчей в чемпионате России, смог забить 8 голов и отдал две голевые передачи. ЦСКА после 27 туров расположился на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. В следующем туре «красно-синие» сыграют в принципиальном матче против «Сочи».