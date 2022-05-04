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Карраскаль назвал причину своего нахождения в ЦСКА

04 Мая 2022 • 10:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.15 3.60 3.25
07.05 19:00

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о заботе, которую ощущает со стороны армейского клуба.

«Все сотрудники клуба дружелюбные и любезные. Всегда стараются прийти тебе на помощь. Руководство заботится о том, чтобы мы ни в чём не нуждались. Это внимание причина того, что я в ЦСКА», — приводит слова Карраскаля Sport24.

Также 23-летний колумбиец отметил, что помимо руководства, ему помогают и партнёры по команде, с которыми у него сложились очень тёплые дружеские отношения.

Напомним, Карраскаль перешёл в ЦСКА из «Ривер Плейта» в январе нынешнего года на правах аренды. В текущем сезоне он провёл в составе «красно-синих» 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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