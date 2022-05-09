Юсупов: У «Сочи» есть мотивация бороться за второе место

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался по поводу перспектив «барсов» побороться за вторую строчку в РПЛ в этом сезоне.

Юсупов сказал «Чемпионату», что у сочинской команды, конечно же, есть огромная мотивация бороться за вторую строчку в таблице по итогам этого сезона. Полузащитник отметил, что «барсы» очень довольны, что после победы над «армейцами» удалось практически гарантировать себе медали, ведь это очень почётно.

Напомним, что «Сочи» и «Динамо» на данный момент имеют одинаковое количество очков. У обеих команд по 58 очков за два тура до окончания чемпионата.