Агент Бийола рассказал о будущем футболиста

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола рассказал о переговорах с руководством клуба.

«Самый корректный вариант — сесть по окончании сезона с игроком и представителями клуба за стол и все обсудить», - цитирует агента «РБ Спорт».

Бийол защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года. Он перешёл в команде из словенского клуба «Рудар». В нынешнем сезоне словенец провёл за армейцев 28 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и отдал три результативные передачи.

В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 27 туров. В 28-м туре «армейцы» на своём поле примут «Сочи».