Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кризис Березуцких продолжается, Ахметов выходит и удаляется: «Сочи» обыграл ЦСКА в гостях и выкинул «армейцев» из борьбы за тройку

07 Мая 2022 • 20:58 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Центральным матчем 28-го тура чемпионата России стало противостояние ЦСКА и «Сочи» в матче за третье, а то и за второе место.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:1Сочи
  10'Макарчук Артём (0:1)
Тороп ВладиславДивеев ИгорьБийол ЯкаЩенников ГеоргийФернандес МариоМухин Максим  77' (Ахметов Ильзат (  77'   90') Гбамен Жан-Филипп   36'  66' (Ушаков Егор (  66') Обляков ИванЯзыджи ЮсуфКарраскаль Хорхе  59' (Эджуке Чидера (  59') Заболотный Антон
Запасные: Фукс БруноАкинфеев ИгорьБоков ДанилаМедина ХесусЯковлев ВладиславМагнуссон ХёрдурЗайнутдинов БактиёрНабабкин Кирилл
Адамов Денис   56'Дркушич Ваня   57'  67' (Прохин Данила (  67'   88') РодригаоТерехов СергейМаргасов ТимофейЦаллагов ИбрагимНобоа КристианМакарчук АртёмЖоаозиньо Рамос  66' (Заика Кирилл (  66') Юсупов Артур  84' (Ангбан Викторьен (  84') Попов Ивелин   27'  27' (Мелкадзе Георгий (  27'Бурмистров Никита  84'   90')
Запасные: Джанаев СосланЗаболотный Николай
07 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

«Динамо» в последних турах сделало всё, чтобы в оставшихся турах его преследователи имели хорошую мотивацию. Три поражения «бело-голубых» подряд открыли дорогу ко второму месту даже для сочинцев, которые и раньше рассматривались в качестве команды первой пятёрки, но всё-таки не кандидата на серебро. Победа на «ВЭБ Арене» приводила бы «барсов» в очковое равенство с динамовцами, а ЦСКА в случае своего выигрыша приближался бы к «бело-голубым» на расстояние двух баллов. «Армейцы» могли по-серьёзному навязать «Динамо» борьбу за второе место и раньше, но не смогли тогда продолжить серию приятных результатов.

Начало матча с «Сочи» командой братьев Березуцких было провалено. Ничего не получалось у «красно-синих» в созидании, в то время как черноморцы нормально так себя чувствовали на половине поля соперника. Терехов забросил с левого фланга к ближней штанге, Бийол бесполезно подкатился, но Ивелин Попов подсёк мяч не в створ, а рядом. Это было первым и последним предупреждением для «армейцев», прежде чем от гостей последовало результативное действие. Жоаозиньо навесил справа, и Фернандес, оказавшийся опекуном Макарчука, не смог помешать тому головой переправить мяч в сетку (0:1). Молодой Тороп, подменявший в рамке травмированного Акинфеева, тоже мог сыграть получше, ведь он коснулся сферы руками.

Вообще как-то скромно выглядел ЦСКА, блекло и тускло. Но сочинцы не воспользовались игровой слабостью хозяев, хоть и забили второй гол. Забить-то забили – Жоаозиньо оказался с глазу на глаз с Торопом, обвёл вратаря и закатил в пустые, – только вот офсайд был. А после этого характер игровых событий поменялся. Ивелин Попов получил травму и был заменён на Мелкадзе, вдобавок получив жёлтую карточку за затяжку времени. Языджи подал опасный угловой – Гбамен скинул головой с одной штанги на другую, но планировавший замыкание Фернандес не встретился с мячом. В целом «армейцы» отодвинули игру от своих ворот, вдохнули порцию свежего воздуха, и пошёл равный футбол без выходов на стопроцентно опасные моменты.

После перерыва сочинцы решили сыграть больше от обороны, держа в уме имевшееся у них преимущество в счёте. Москвичи испытывали трудности с генерацией остроты. Эджуке, конечно, получил своё время, и была у Чидеры пара возможностей, но не самых верных, которые он не конвертировал во взятие ворот. Ахметов вышел на замену и в компенсированное время заработал прямое удаление, сбив выбегавшего один на один Заику. «Сочи» догоняет по очкам «Динамо», а ЦСКА, потерпевший второе кряду поражение, остаётся четвёртым с отставанием от этой парочки в пять очков за два тура до конца чемпионата.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 1:3 Спартак Москва
окончен Зенит 1:0 Химки
окончен Нижний Новгород 0:1 Ахмат 3.25 3.30 2.30
окончен ЦСКА Москва 0:1 Сочи 2.17 3.70 3.15
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
21:45 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал слухи о будущем Дзюбы
21:25 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» обыграл ЦСКА - видео видео
21:20 · Россия. Премьер-лига
Серебряный отлив: «Сочи» догнал «Динамо», в последнем туре будет сумасшедшая интрига
20:53 · Россия. ФНЛ
В ФНЛ установили новый рекорд по самому быстрому голу в матче
20:22 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» не выкладывался»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Два клуба заинтересованы в покупке полузащитника «Спартака» Бакаева
19:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» провалил матч с «Краснодаром-2», «Балтика» не забила аутсайдеру
19:47 · Россия. Премьер-лига
Попов получил травму в матче против ЦСКА
19:35 · Россия. Премьер-лига
Туктамышева рассказала, кто вдохновил её на первый четверной прыжок
19:31 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Нижний Новгород» - видео видео
19:27 · Россия. Премьер-лига
Дома и стены помогают: Семак в третий раз набрал с «Зенитом» 40 очков
19:26 · Россия. Премьер-лига
Первый пропущенный гол Торопа за ЦСКА - видео видео
19:19 · Россия. Премьер-лига
Победный матч «Зенита» над «Химками» - видео видео
19:18 · Россия. Премьер-лига
Кофрие оценил форму «Спартака» перед полуфиналом Кубка России
19:08 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил игру Зелимхана Бакаева в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем