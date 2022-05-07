Кризис Березуцких продолжается, Ахметов выходит и удаляется: «Сочи» обыграл ЦСКА в гостях и выкинул «армейцев» из борьбы за тройку

Центральным матчем 28-го тура чемпионата России стало противостояние ЦСКА и «Сочи» в матче за третье, а то и за второе место.

«Динамо» в последних турах сделало всё, чтобы в оставшихся турах его преследователи имели хорошую мотивацию. Три поражения «бело-голубых» подряд открыли дорогу ко второму месту даже для сочинцев, которые и раньше рассматривались в качестве команды первой пятёрки, но всё-таки не кандидата на серебро. Победа на «ВЭБ Арене» приводила бы «барсов» в очковое равенство с динамовцами, а ЦСКА в случае своего выигрыша приближался бы к «бело-голубым» на расстояние двух баллов. «Армейцы» могли по-серьёзному навязать «Динамо» борьбу за второе место и раньше, но не смогли тогда продолжить серию приятных результатов.

Начало матча с «Сочи» командой братьев Березуцких было провалено. Ничего не получалось у «красно-синих» в созидании, в то время как черноморцы нормально так себя чувствовали на половине поля соперника. Терехов забросил с левого фланга к ближней штанге, Бийол бесполезно подкатился, но Ивелин Попов подсёк мяч не в створ, а рядом. Это было первым и последним предупреждением для «армейцев», прежде чем от гостей последовало результативное действие. Жоаозиньо навесил справа, и Фернандес, оказавшийся опекуном Макарчука, не смог помешать тому головой переправить мяч в сетку (0:1). Молодой Тороп, подменявший в рамке травмированного Акинфеева, тоже мог сыграть получше, ведь он коснулся сферы руками.

Вообще как-то скромно выглядел ЦСКА, блекло и тускло. Но сочинцы не воспользовались игровой слабостью хозяев, хоть и забили второй гол. Забить-то забили – Жоаозиньо оказался с глазу на глаз с Торопом, обвёл вратаря и закатил в пустые, – только вот офсайд был. А после этого характер игровых событий поменялся. Ивелин Попов получил травму и был заменён на Мелкадзе, вдобавок получив жёлтую карточку за затяжку времени. Языджи подал опасный угловой – Гбамен скинул головой с одной штанги на другую, но планировавший замыкание Фернандес не встретился с мячом. В целом «армейцы» отодвинули игру от своих ворот, вдохнули порцию свежего воздуха, и пошёл равный футбол без выходов на стопроцентно опасные моменты.

После перерыва сочинцы решили сыграть больше от обороны, держа в уме имевшееся у них преимущество в счёте. Москвичи испытывали трудности с генерацией остроты. Эджуке, конечно, получил своё время, и была у Чидеры пара возможностей, но не самых верных, которые он не конвертировал во взятие ворот. Ахметов вышел на замену и в компенсированное время заработал прямое удаление, сбив выбегавшего один на один Заику. «Сочи» догоняет по очкам «Динамо», а ЦСКА, потерпевший второе кряду поражение, остаётся четвёртым с отставанием от этой парочки в пять очков за два тура до конца чемпионата.

Кирилл Иванцов