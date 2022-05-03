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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков о Языджи: «Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате»

03 Мая 2022 • 14:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.15 3.60 3.25
07.05 19:00

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мыслями о покупке ЦСКА полузащитника Юсуфа  Языджи.

«Если ЦСКА предложил Языджи контракт на три года, значит, он нужен команде. Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате», - цитирует слова Колоскова «Спорт-Экспресс». По мнению Колоскова, Юсуфу не хватает стабильности. В одной игре он превосходно себя проявляет, как например, в игре против «Динамо», а в другой – совсем не заметен.

25-летний полузащитник выступает в ЦСКА на правах аренды с января 2022 года, права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В этом сезоне Языджи принял участие в 11 матчах, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Колосков РПЛ Юсуф Языджи
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