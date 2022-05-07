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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий рассказал, когда Акинфеев сыграет следующий матч

07 Мая 2022 • 19:00 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
2.17 3.70 3.15
2-й тайм

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда травмированный Игорь Акинфеев сможет вернуться в игру.

«Состояние Акинфеева нормальное, он должен быть готов уже к следующей игре», – заявил Алексей Березуцкий в предматчевом интервью телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что голкипер ЦСКА получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата». По этой причине его участие в игре с «Сочи» было под вопросом, в итоге он оказался на скамейке запасных. Владислав Тороп будет защищать ворота ЦСКА, встреча станет для него дебютной в РПЛ.

Следующую игру ЦСКА проведёт на выезде против «Краснодара», встреча состоится 15 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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