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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин об игре ЦСКА: «Полная безнадёга»

08 Мая 2022 • 14:21 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру московского клуба и работу главного тренера Алексея Березуцкого.

«Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадега». Даже два слова — «полная безнадега». Ребята, ну так же нельзя!» – цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс». По его мнению, Алексей Березуцкий должен был привести команду в чувство во время перерыва, сделать необходимые для этого замены, но этого не произошло.

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:1. «Армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин РПЛ
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