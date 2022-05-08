Масалитин об игре ЦСКА: «Полная безнадёга»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру московского клуба и работу главного тренера Алексея Березуцкого.

«Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадега». Даже два слова — «полная безнадега». Ребята, ну так же нельзя!» – цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс». По его мнению, Алексей Березуцкий должен был привести команду в чувство во время перерыва, сделать необходимые для этого замены, но этого не произошло.

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:1. «Армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 баллов.