Борис Ротенберг: «Ни в коем случае не брошу «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что продолжит финансировать клуб, несмотря на санкции.

В разговоре с РИА Новости бизнесмен заявил, что не бросит клуб и финансирование останется на уровне, если не произойдёт никакого катаклизма. Также Ротенберг сообщил, что легионеры «Сочи» не собираются покидать команду летом нынешнего года.

За три тура до конца нынешнего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В оставшихся матчах команде Владимира Федотова предстоит встретиться с ЦСКА, «Нижним Новгородом» и «Динамо».