Акинфеев не принимал участие в тренировках, он может пропустить матч против «Сочи»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не принимал участие в последних тренировках своей команды. Информацию об этом подтвердил телеграм-канал «армейцев».

Напомним, что Акинфеев получил повреждение в матче против «Ахмата» после того, как в него пошёл нападающий Мохамед Конате.

По данным ряда источников, Акинфеев скорее всего пропустит матч против «Сочи», который должен состояться 7 мая. Отметим, что ЦСКА и «Сочи» продолжают вести борьбу за второе место в чемпионате России, но фаворитом в этой схватке является московское «Динамо».