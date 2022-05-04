Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Великобритания ввела санкции против Орешкина

04 Мая 2022 • 17:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.15 3.60 3.25
07.05 19:00

Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина, сообщает Министерство иностранных дел соединённого королевства.

Напомним, что Орешкин также является помощником президента Российской Федерации.

Ранее правительство США ввело санкции против корпорации ВЭБ. РФ, под чьим контролем и находится «армейский клуб».

После 27 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 47 набранных очков. В последних трёх матчах текущего розыгрыша подопечным Алексея Березуцкого предстоит встретиться с «Сочи», «Краснодаром» и «Ростовом».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Орешкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.05  19:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.80 3.35 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» нашло усиление в «Локомотиве»
17:47 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали лучшего футболиста апреля
17:21 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» поставили цель на следующий сезон
17:18 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой объяснил, почему Владимир Федотов не пойдёт в «Спартак»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Великобритания ввела санкции против Орешкина
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Ваноли: «До Паоло в «Спартаке» не было эмоционального специалиста»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев не принимал участие в тренировках, он может пропустить матч против «Сочи»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ахмата» извинился перед Акинфеевым
15:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «По Соу миллион предложений из Турции»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Комличенко может вернуться в «Краснодар»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Химки» отпустят Лантратова, только если он будет первым номером» 1
14:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подыскивает нового голкипера
14:11 · Россия. Премьер-лига
Баринов пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы
14:06 · Россия. Премьер-лига
Каттани отреагировал на информацию об увольнении Ваноли из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем