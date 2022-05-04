Великобритания ввела санкции против Орешкина

Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина, сообщает Министерство иностранных дел соединённого королевства.
Напомним, что Орешкин также является помощником президента Российской Федерации.
Ранее правительство США ввело санкции против корпорации ВЭБ. РФ, под чьим контролем и находится «армейский клуб».
После 27 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 47 набранных очков. В последних трёх матчах текущего розыгрыша подопечным Алексея Березуцкого предстоит встретиться с «Сочи», «Краснодаром» и «Ростовом».