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Пономарёв: Ребята из «Сочи» испугались, обалдели, что выигрывают на чужом поле у ЦСКА эксклюзив

07 Мая 2022 • 21:49 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Сочи
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от «Сочи».

«Не ожидал я такой безобразной игры от ЦСКА. Думал, что безобразие уже должно закончиться. Ужасно сыграли в Грозном, а теперь повторили такую же игру у себя дома. Что творится с командой-то? Думал, что легионеры уже восстановятся, но нет. Карраскаль не готов физически, Языджи сейчас тоже ничего хорошего не показывает. Что произошло, непонятно. Как к нам приходит кто-нибудь, так сразу теряет свою игру.

Многие могут сказать, что ЦСКА задвигались во втором тайме, но это не так. Это просто «Сочи» сели. Ребята испугались, обалдели, что выигрывают на чужом поле. Они вспомнили, что могут занять даже второе место. Второй тайм полностью они просто отбивались. А «армейцы» этим не воспользовались, могли ведь забить и мяч, и два. Сами виноваты. Такая игра дома - позор. Это просто страшный позор. Никто не понимает, что он хочет делать на футбольном поле. Игроки получают мяч, но не знают, что делать с ним дальше. Хороший игрок, ещё не получив мяч, уже знает, что будет с этим мячом дальше делать. У нас сейчас такого нет. Много пасов назад и поперёк.

«Сочинцы» в первом тайме играли нормально. Если заметить, они прям чувствуют друг друга. Можно сказать, даже спиной чувствуют, кто где находится. Это хороший знак для них. У них есть хитрость. А ЦСКА играл очень прямолинейно. Назвать это игрой просто нельзя», - сказал Пономарёв.

 


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Сочи
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