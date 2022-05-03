Безбородов обслужит матч ЦСКА - «Сочи» и другие назначения судей на игры 28-го тура РПЛ

Пресс-служба РФС представила судейские назначения на матчи 28-го тура чемпионата России. Центральный матч между московским ЦСКА и «Сочи» обслужит бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
Матч «Урала» против «Спартак» доверили Владимиру Москалёву, встречу «Зенит» - «Химки» обслужит Алексей Амелин, а игру «Локомотив» - «Рубин» - Кирилл Левников.
Напомним, что по итогам 27 туров чемпионата России петербургский «Зенит» гарантировал себе очередной чемпионский титул. На втором месте идет столичное «Динамо» и тройку лидеров замыкает «Сочи».
Безбородов – главный арбитр матча #ЦСКАСочи!— РФС (@rfsruofficial) May 3, 2022
Другие назначения судей 28-го тура Тинькофф РПЛ: https://t.co/UuXl5PGR0Wpic.twitter.com/NKUX8mOPWW