Безбородов обслужит матч ЦСКА - «Сочи» и другие назначения судей на игры 28-го тура РПЛ

Пресс-служба РФС представила судейские назначения на матчи 28-го тура чемпионата России. Центральный матч между московским ЦСКА и «Сочи» обслужит бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

Матч «Урала» против «Спартак» доверили Владимиру Москалёву, встречу «Зенит» - «Химки» обслужит Алексей Амелин, а игру «Локомотив» - «Рубин» - Кирилл Левников.

Напомним, что по итогам 27 туров чемпионата России петербургский «Зенит» гарантировал себе очередной чемпионский титул. На втором месте идет столичное «Динамо» и тройку лидеров замыкает «Сочи».