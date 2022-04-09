Березуцкий посетовал на большое количество пропущенных мячей после матча с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура РПЛ.

«Начали хорошо, агрессивно играли, но не забили. Пропустили с быстрых атак. Огорчает, что так много мячей побывало в наших воротах, на нас это не похоже», — приводит слова Березуцкого «Чемпионат».

Также специалист похвалил 20-летнего нападающего Егора Ушакова, который забил свой первый мяч в текущем сезоне РПЛ.

После этого поражения ЦСКА отстал от, победившего «Нижний Новгород» «Динамо» (1:0), на 6 очков. «Химки» же, благодаря сегодняшнему триумфу, поднялись на 13-ю строчку.