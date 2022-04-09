Непомнящий назвал причины поражения ЦСКА от «Химок»

Бывший российский тренер клубов РПЛ Валерий Непомнящий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Химками» (2:4) в матче 24-го тура РПЛ.

По мнению Непомнящего в интервью «Газете.Ru», главными причинами поражения ЦСКА являются провалы в обороне и индивидуальные ошибки. Специалист считает, что у игроков армейского клуба нет слаженной игры.

Команда Алексея Березуцкого в рамках 24-го тура РПЛ проиграла Химкам со счетом 2:4. Таким образом, армейцы остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками.

«Химки» победили в третьем матче подряд и с 24 очками поднялись на 13-е место.