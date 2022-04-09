Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался изданию «Евро-Футбол.Ру» о поражении от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура РПЛ.

- Что привело к поражению ЦСКА?

- Опять не настроили Березуцкие ребят на серьезную встречу. Все-таки «Химки» находятся внизу турнирной таблицы и по классу должны быть гораздо ниже, но то ли ребята из ЦСКА подустали, особенно новые легионеры, которые до этого выдали хорошую серию, то ли проблемы с настроем. Но они были сегодня какие-то тормозные: не бегут, не работают. Как так можно играть?

- У ЦСКА наметился спад? Тем более если учитывать предыдущую тяжелую встречу с «Уралом».

- Да. Думаю, так можно сказать. Что характерно, оборона все проигрывает. Ребята промахиваются мимо мяча, не атакуют соперника, который владеет мячом, не страхуют друг друга, везде опаздывают. Березуцким нужно серьезно подойти к этим вопросам и настраивать футболистов на игру. Сегодня этого не было. Видимо, ребята подумали, что легко обыграют «Химки», которые находятся внизу таблицы. А в итоге эти «Химки» забили четыре мяча. Как это возможно? Это называется разгром. Никто никого не страхует: ни защитники центральной зоны, ни крайние. Каждый играет сам за себя.

- Как оцените игру Акинфеева? Есть к нему претензии по пропущенным мячам?

- Нет-нет. Как его можно винить, когда соперник выходит с ним один на один? Или когда бьют из-под игрока и Акинфеев этого не видит. Надо находиться ближе к мячу, чтобы не дать пробить. А все были далеко от мяча.

- Зато вас наверняка порадовал молодой Ушакова, который сегодня сумел забить.

- Да, забил. Но пока еще он не вписывается. Хорошо, что парень отличился, но с такой позиции мячи не забивают. Это просто на удачу получилось. Угол был очень острый по отношению к воротам и попал он в ближний угол. Ему повезло, так бывает.

- Как оцените момент с пенальти? Не удивляет, что судья поставил его только после вмешательства ВАР?

- Глупость опять произошла. Не было борьбы за мяч. Мяч был уже далеко от игрока, его забрал вратарь.

- Снова забил Языджи. У него восемь голов в пяти турах. Можно сказать, что он тянет ЦСКА в одиночку?

- Он три пенальти забил. Надо с игры забивать и распасовывать. А что он хорошего сделал? Я не видел. Он мне сегодня не понравился.

Реклама

- А кто-то из ЦСКА понравился?

- Все играли посредственно. Не могу даже никого отметить.

- А в «Химках» кто-то запомнился?

- Там все ребята боеспособные. Друг за друга горой. Подстраховывали. Была командная игра, в отличие от ЦСКА.

- Каковы перспективы армейцев после этого поражения?

- Следующая игра с «Уфой» на выезде. Должны ребята раскрепоститься, наконец. Не пойму я, в чем дело. Звоночек был в матче с «Уралом». И серьезный звоночек. Два мяча пропустили от «Урала» и ушли от поражения, когда судья должен был назначить пенальти в ворота армейцев. Так что надо серьезнее настраиваться на игру. Розгами их надо стегать. Так нельзя играть.

Елена Григорьевская