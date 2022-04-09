Юран посмеялся над информацией о конфликте с игроками

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о конфликте с игроками.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов подмосковной команды собираются бойкотировать игру с ЦСКА.

«Это нормальное явление. Кому-то нравится, что есть результат, а кому-то нет. У меня бывают конфликты с руководителями, но, чтобы с игроками…Это немного смешно», — заявил Юран в эфире «Матч Премьер».

Специалист подчеркнул, что команда просто посмеялась над этой новостью.

После 23 туров «Химки» расположились на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В эти минуты команда Юрана играет с ЦСКА. Ближе к середине первого тайма «Химки» ведут в счёте — 1:0. Гол на счету Ильи Садыгова.