Генич считает, что ЦСКА сможет обыграть «Химки»

Известный комментатор Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка между «Химками» и московским ЦСКА.

Генич сказал «РБ-Спорт», что в прошлом туре «армейцы» немного притормозили после победной серии и с трудом ушли от поражения в матче с «Уралом», но ЦСКА всё же должен в этом туре обыграть «Химки». Комментатор отметил, что подмосковная команда сейчас находится в отличной форме, но вряд ли подопечные Юрана смогут что-то сделать с «армейцами».

Напомним, что встреча между «Химками» и «армейцами» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.