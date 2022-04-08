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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Некоторые игроки «Химок» могут бойкотировать матч против ЦСКА

08 Апреля 2022 • 18:11 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 19 ч. 30 мин.
Некоторые футболисты подмосковных «Химок» могут бойкотировать ближайший матч своей команды в чемпионате России против ЦСКА. Как сообщает издание «Чемпионат», причина бойкота состоит в конфликте с главным тренером Сергеем Юраном.
 
Отмечается, что причиной конфликта являются разногласия между некоторыми футболистами и тренером по поводу формирования стартового состава. О конкретных именах пока что не сообщается.
 
В этом сезоне «Химки» идут на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковный клуб имеет в своём активе 21 очко – столько же, сколько у тульского «Арсенала» и «Уфы».
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Сергей Юран
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