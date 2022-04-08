Некоторые игроки «Химок» могут бойкотировать матч против ЦСКА

Некоторые футболисты подмосковных «Химок» могут бойкотировать ближайший матч своей команды в чемпионате России против ЦСКА. Как сообщает издание «Чемпионат» , причина бойкота состоит в конфликте с главным тренером Сергеем Юраном.

Отмечается, что причиной конфликта являются разногласия между некоторыми футболистами и тренером по поводу формирования стартового состава. О конкретных именах пока что не сообщается.

В этом сезоне «Химки» идут на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковный клуб имеет в своём активе 21 очко – столько же, сколько у тульского «Арсенала» и «Уфы».