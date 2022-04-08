Терюшков: Матч с ЦСКА? «Химки» готовы дать бой одному из лидеров РПЛ

Один из руководителей подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча в РПЛ с московским ЦСКА.

Терюшков сказал «Чемпионату», что для подмосковной команды сейчас каждая игра сравнима с мини-финалом. Функционер отметил, что «Химки» настроены только на победу и готовы дать бой одному из лидеров российского чемпионата.

Напомним, что встреча между «Химками» и «армейцами» состоится девятого апреля в 14.00 по московскому времени. Подмосковный клуб на данный момент занимает 14-ю строчку в таблице.