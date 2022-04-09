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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: Новички ЦСКА уже немного успокоились

09 Апреля 2022 • 10:57 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 2 ч. 16 мин.

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам о том, чего ожидает от «армейцев» в предстоящем матче РПЛ с подмосковными «Химками».

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что новички «армейцев» уже немного успокоились, что было заметно в прошлом матче с «Уралом», который завершился вничью со счётом 2:2. Экс-игрок отметил, что если подобное повторится и в поединке с «Химками», то ЦСКА будет плохо.

Напомним, что на данный момент «армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице и на шесть очков отстают от лидирующего «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Российская Премьер-Лига Владимир Пономарёв
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09.04  14:00 Нижний Новгород ... Динамо Москва 6.80 3.95 1.56
09.04  14:00 Химки ... ЦСКА Москва 7.20 4.20 1.51
09.04  16:30 Рубин ... Краснодар 2.43 3.35 3.05
09.04  19:30 Ахмат ... Зенит 5.00 3.95 1.69
10.04  12:00 Урал ... Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
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