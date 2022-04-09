Пономарёв: Новички ЦСКА уже немного успокоились

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам о том, чего ожидает от «армейцев» в предстоящем матче РПЛ с подмосковными «Химками».

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что новички «армейцев» уже немного успокоились, что было заметно в прошлом матче с «Уралом», который завершился вничью со счётом 2:2. Экс-игрок отметил, что если подобное повторится и в поединке с «Химками», то ЦСКА будет плохо.

Напомним, что на данный момент «армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице и на шесть очков отстают от лидирующего «Зенита».