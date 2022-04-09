Жирков пропустит матч с ЦСКА

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал журналистам, что опытный полузащитник Юрий Жирков не сможет помочь подмосковной команде в матче с ЦСКА.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что 38-летний футболист не успел полностью восстановиться после повреждения, так что в поединке с «армейцами» Жирков точно не сыграет. Владимир отметил, что зато участие в матче примет вернувшийся после травмы полузащитник Павел Мамаев.

Напомним, что встреча между «Химками» и ЦСКА состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.