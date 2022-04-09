В «Химках» объяснили попадание сына главного инвестора клуба в состав на матч с ЦСКА

Один из руководителей подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, по какой причине сын главного инвестора клуба попал в стартовый состав на матч с ЦСКА.

Терюшков сказал «Чемпионату», что Илья Садыгов явно засиделся в запасе и полностью готов к тому, чтобы выйти на поле с первых минут. Функционер отметил, что «Химки» всегда стараются по возможности использовать молодых игроков, так что ничего удивительного в этом нет.

Напомним, что Илья Садыгов в этом сезоне провёл в РПЛ всего лишь шесть матчей, но голами или ассистами не отметился.