Глава РПЛ раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром

Ашот Хачатурянц, являющийся президентом Премьер-лиги, осудил действия голкипера московского ЦСКА в игре против «Урала». Напомним, что по ходу того матча у вратаря возник конфликт с арбитром встречи Игорем Паниным.

«Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо?», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Уралом» и ЦСКА закончился вничью со счётом 2:2. Арбитр той встречи Игорь Панин был отстранён от судейства после ошибочно не назначенного пенальти в ворота «армейцев».