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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава РПЛ раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром

07 Апреля 2022 • 14:30 Комментировать
Химки
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ЦСКА Москва
09.04 14:00
Ашот Хачатурянц, являющийся президентом Премьер-лиги, осудил действия голкипера московского ЦСКА в игре против «Урала». Напомним, что по ходу того матча у вратаря возник конфликт с арбитром встречи Игорем Паниным.
 
«Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал Игорь Акинфеев. Разве это допустимо?», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч ТВ».
 
Напомним, что матч между «Уралом» и ЦСКА закончился вничью со счётом 2:2. Арбитр той встречи Игорь Панин был отстранён от судейства после ошибочно не назначенного пенальти в ворота «армейцев».
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Игорь Акинфеев Ашот Хачатурянц
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